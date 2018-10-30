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Печенка в сметане и кролик под соусом

В Орле проходит множество мероприятий, посвященных жизни и творчеству И.С. Тургенева. В этом году отмечается 200-летие писателя. Почитатели таланта нашего великого земляка зачитываются не только его произведениями, но и биографической литературой. Интересно все – как жил, кого любил, и даже чем питался великий писатель.

В студенческой театральной студии « Ювента», которая практически родилась в стенах музея Тургенева, спектакли и миниатюры по произведениям писателя ставили не раз. А руководитель студии Наталья Смоголь признается, что они с мужем еще и часто готовят блюда, которые любил писатель.
Антон Бушунов, научный сотрудник музея И.С. Тургенева: «Тургенев любил суп из куриных потрошков, любил икру. Когда приятели собирались вместе, все буквально накидывались на это блюдо, а Тургенев возмущенно говорил: «Подождите, подождите, вы здесь не одни». Вообще, у Тургенева был превосходный повар Степан, крепостной, купленный им за тысячу рублей, и Тургенев, время от времени приглашая приятелей на обед, заявлял, что не может принять больше одиннадцати человек, потому что у него всего лишь дюжина приборов».
Во время визита нашей съемочной группы Наталья Николаевна готовила печенку в сметане и кролика под соусом. Правда, Тургенев в свое время лакомился не домашними кроликами, а зайцами и утками, подстреленными на охоте, и однажды даже пострадал из-за зайца.
Антон Бушунов, научный сотрудник музея И.С. Тургенева: «Пошел дождь, дичь попряталась, стрелять было некого. И вдруг огромный заяц, по непонятной причине, кинулся Тургеневу на грудь. Удар был такой сильный, что могучий, двухметровый Тургенев даже отшатнулся. Заяц тут же скрылся из глаз – охотники даже ружья вскинуть не успели. Один из них, Афанасий, сказал, что это плохая примета и лучше отправиться домой. По дороге домой тарантас опрокинулся, Тургенев вывалился и сломал себе ключицу».
Хотя Тургенев и любил поесть, гастрономических описаний в его произведениях совсем немного.
Наталья Смоголь, доцент института филологии ОГУ им. И. С. Тургенева: «Герои мало едят, они заняты другими вопросами бытия, философскими размышлениями, они думают о себе, о своем месте в мире, о том, куда идет Россия, о любви, они размышляют о литературе, об искусстве, о природе».
Дома на кухне Наталья Смоголь готовит блюда по-тургеневски, а заодно и обдумывает, как построить мизансцены в новом студенческом спектакле. Это неизвестный водевиль Тургенева «Ночь в гостинице Большого кабана».
Наталья Смоголь, доцент института филологии ОГУ им. И. С. Тургенева: «Это произведение на сцене никогда не ставилось. Тургенев предполагал его поставить в Карлсруэ, но там не получилось из-за каких-то конфликтов с театром. И, надеюсь, «Ювента» станет тем самым первопроходцем, который донесет до широкой публики это произведение».
Новый спектакль «Ювента» надеется представить зрителям до конца ноября. Именно в этом месяце родился писатель. Хотя осилить это произведение в театральной форме довольно сложно. Намного легче приготовить кролика под соусом и печенку в сметане. А рецептами блюд, которые, возможно, бывали на столе Тургенева, Наталья Смоголь поделится с телезрителями сегодня в 21:00 в программе «Все в дом».


Татьяна Тимохина
30 октября 2018 года

 


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