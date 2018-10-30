Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Помнить, чтобы не повторить. Сегодня день памяти жертв политических репрессий.



- Парковые недоработки. Почему на «Ботанике» до сих пор не завершены работы?



- Недосмотрели... Детские врачи говорят о том, что дети чаще стали травмироваться, выпивая обжигающие жидкости.





Вести-Орёл

30 октября 2018 года







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