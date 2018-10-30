Новости версия для печати Сегодня страна вспоминает жертв политических репрессий Среди тех, кто был расстрелян или сослан в лагерь, люди самых разных профессий. Военачальники, поэты и писатели, простые рабочие и крестьяне. На Орловщине от репрессий пострадали десятки тысяч человек. Сегодня родные и близкие этих людей почтили их память.



Родные репрессированных орловцев сегодня возложили цветы сразу к нескольким памятникам. Генерал Александр Горбатов - герой СССР, бывший политзаключенный. Репрессирован был и авиаконструктор Николай Поликарпов. Прошел митинг памяти и у мемориального знака на окраине Орла. Здесь в 1941 году расстреляли 157 политзаключенных. Всего по разным данным в нашем регионе в годы репрессий пострадали более 20-ти тысяч человек.





Татьяна Напольских

30 октября 2018 года







На главную страницу





