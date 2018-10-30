Сегодня страна вспоминает жертв политических репрессий

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вторник
30.10.2018
22:43:44
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Сегодня страна вспоминает жертв политических репрессийСреди тех, кто был расстрелян или сослан в лагерь, люди самых разных профессий. Военачальники, поэты и писатели, простые рабочие и крестьяне. На Орловщине от репрессий пострадали десятки тысяч человек. Сегодня родные и близкие этих людей почтили их память.
Родные репрессированных орловцев сегодня возложили цветы сразу к нескольким памятникам. Генерал Александр Горбатов - герой СССР, бывший политзаключенный. Репрессирован был и авиаконструктор Николай Поликарпов. Прошел митинг памяти и у мемориального знака на окраине Орла. Здесь в 1941 году расстреляли 157 политзаключенных. Всего по разным данным в нашем регионе в годы репрессий пострадали более 20-ти тысяч человек.
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