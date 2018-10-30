Новости версия для печати В Орловском технологическом техникуме прозвучал сигнал учебной тревоги Так сотрудники регионального МЧС напомнили студентам правила пожарной безопасности.



Основная цель таких учений - отрабатывать навыки в чрезвычайных ситуациях. А какие бывают эти ситуации – сотрудники МЧС еще раз рассказали учащимся. Поговорили и о том, как свести риски ЧС к минимуму, как правильно эвакуироваться при пожаре.



По сценарию, в одной из аудиторий учебного корпуса произошло условное возгорание. Преподаватели и студенты вышли в предусмотренное для эвакуации место. Подобные занятия проходят во всех учебных заведениях.





Татьяна Напольских

30 октября 2018 года







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