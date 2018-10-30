Новости версия для печати В зимний период федеральные трассы Орловской области будут обслуживать 76 дорожных машин Дорожная техника оснащена системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это позволяет отслеживать ее работу в режиме реального времени. Сейчас в регионе заготовлено более 34 тысяч тонн песко-соляной смеси, что составляет 100% от годовой потребности. К предстоящей зиме в регионе подготовлено 11 пескобаз, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

30 октября 2018 года







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