Новости версия для печати В Орловской области за минувшую неделю к врачам с простудами обратилось более 4-х тысяч человек Больше 60% от числа обратившихся за медпомощью - дети.



Случаи лабораторно-подтвержденного гриппа в регионе пока не фиксируются, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Одним из эффективных методов профилактики врачи называют прививку. Еще не поздно ее сделать. Иммунитет вырабатывается примерно через две недели и длится целый год. В области уже вакцинировано от гриппа 2-3 тысячи человек.





Татьяна Напольских

30 октября 2018 года







На главную страницу





