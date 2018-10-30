Новости версия для печати Врачи НКМЦ им. Круглой обеспокоены: заметно увеличилось количество детей с химическими ожогами пищевода Как правило, считают медики, травмы малыши получают из-за небрежности родителей. О том, в чем ошибка мам и пап в материале нашего корреспондента.



Часто бутылочки с чистящими жидкостями и концентрированными пищевыми эссенциями так ярко оформлены, что дети принимают их за вкусные напитки. Хирурги довольно часто сталкиваются с последствиями этих фатальных ошибок.

Иван Журило, зам. главного врача НКМЦ им. Круглой по хирургии: «Самое ужасное состоит в том, что абсолютно здоровый ребенок, выпивая агрессивную жидкость, становится инвалидом и требует длительного лечения в условиях стационара, а затем наблюдения и повторного бужирования пищевода. Парадоксальность ситуации состоит в том, что, несмотря на наши многочисленные предупреждения, родители продолжают хранить агрессивные технические жидкости и пищевые эссенции в доступных для ребенка местах». Ребенку с поврежденным пищеводом зачастую приходится пройти целый ряд неприятных диагностических и лечебных процедур. Первая – фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Это исследование, позволяющее оценить степень и протяженность ожога.

Андрей Толкач, зав. отделением эндоскопии НКМЦ им. Круглой: «После химического ожога могут возникать эрозии, язвы, дефекты слизистых, эзофагиты, и когда идет заживляющий процесс, то в местах, где были глубокие дефекты на слизистой, возникают рубцы. Рубцы приводят к тому, что происходит сужение просвета пищевода, и ребенок уже не может принимать пищу естественным путем, то есть через рот». Для восстановления просвета пищевода назначается лечебная процедура – бужирование. Случается так, что таких операций приходится проводить несколько.

Андрей Толкач, зав. отделением эндоскопии НКМЦ им. Круглой: «Бужирование проводится эндоскопически, по направляющей струне. Вводиться в просвет желудка фиброгастродуоденоскоп, через биопсийный канал вводится специальная струна, и по этой струне мы проводим бужирование пищевода, тем самым восстанавливая просвет и проходимость пищевода для того, чтобы ребенок мог нормально питаться, нормально жить». Однако иногда ожоги бывают так серьезны, что не помогают ни бужирование, ни даже пластика пищевода, и ребенок становится инвалидом. Особенно опасны кислоты и щелочи. В некоторых также могут содержаться не только едкие, но и ядовитые ингредиенты. Предотвратить неприятности может только бдительность взрослых.

Иван Журило, зам. главного врача НКМЦ им. Круглой по хирургии: «Любые продукты бытовой химии, в том числе и чистящие средства для ванн, туалетов, для пробивания раковин, а также пищевые уксусные эссенции должны находиться в закрытом от ребенка пространстве или на высоте недоступной для него». Если все-таки ребенок до опасных жидкостей дотянулся, лучше срочно обратиться за помощью к врачу.





Елена Литинская

30 октября 2018 года







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