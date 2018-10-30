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Андрей Клычков: «К новому сезону благоустройства территорий необходимо готовиться уже сейчас»

Проектно-сметные документации по программе «Формирование современной городской среды» на следующий год уже активно готовятся. Но жителям стоит поторопиться, чтобы именно их двор благоустроили. Шансов попасть в программу будет больше - финансирование на 2019 год увеличат. Об этом говорили на еженедельном аппаратном совещании в правительстве области. Отметили и тот факт, что парк «Ботаника» по-прежнему в аутсайдерах, работы не завершены.

Съезды, переходы для пешеходов, пандусы - то, что для подрядчика, казалось бы, мелочи, обычно не устраивает жителей тех домов, что попали в программу «Формирование комфортной городской среды». К примеру, на улице Грановского в Орле, пришлось звать на помощь телевидение, чтобы заставить подрядчика вернуться на объект.

В этом году, как и в прошлом, вопрос благоустройства дворовых и общественных территорий на совещание в правительстве обсуждался регулярно.

В этом году значительно больше местных подрядных организаций работали на территории области. Что, конечно, плюс. Но, некоторые, как это и случилось на улице Грановского, набрав много объектов, просто не справились. В следующем году такое не должно повториться, - отметили на совещании. Тем более что финансирование будет значительно увеличено.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне кажется, у нас есть достаточно времени, чтобы мы в апреле уже провели все конкурсные процедуры, и все подряды были заключены. Ждать нам нечего. Лимиты доведены, объем работ понятен, нужно, засучив рукава, начинать работать».
Чиновники рапортуют: 94% дворов - готово, из общественных территорий в Орле парк «Ботаника» снова в аутсайдерах. Сроки сорваны, качество работ неудовлетворительное.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нужно контролировать подрядчика. Если видно, что он не справляется, значит туда нужно привлекать больше сил и внимания, нежели просто надеяться, что он сам сделает. Есть целое управление коммунального хозяйства, есть соответствующие подразделения в администрации – нужно всех направлять и контролировать. Мы выезжали на объект – все выглядело красиво, уехали - работы приостановились».
Несмотря на имеющиеся недочеты, программа «Формирование комфортной городской среды» пришлась по душе горожанам. Результат налицо - дворы преобразились. Но практика показывает - там, где жители твердо знают, что и как должно быть, качество выполненных работ на порядок выше.


Анна Вайсергисер
30 октября 2018 года

 


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