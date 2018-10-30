Новости версия для печати Андрей Клычков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Заседание прошло в Москве под руководством зампреда правительства РФ Виталия Мутко.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в частности, был обсужден проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сфере межбюджетных отношений.



Также рассматривались вопросы реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и национальных проектов в субъектах Российской Федерации.



Андрей Клычков отметил необходимость неукоснительного исполнения майских указов и других приоритетных поручений президента РФ в Орловской области. По его словам, эти направления в первоочередном порядке будут отражены в проекте регионального бюджета на 2019 год. Кроме того, серьезное внимание будет уделяться сдерживанию роста государственного долга области, эффективному выстраиванию межбюджетных отношений.





Орловское Информбюро

30 октября 2018 года







На главную страницу





