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В Орле завершился фестиваль «Тургеневская осень»

Школьники писали сочинения, рисовали иллюстрации к рассказам, разрабатывали проекты. Грамоты и подарки получили более 140 победителей. Награждение победителей прошло в орловском Дворце пионеров.

В рамках мероприятия были награждены победители и призёры межрегиональных и региональных конкурсов, посвящённых 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева:

- Конкурса проектных и исследовательских работ И.С. Тургенева «Тургеневу посвящается»
- Регионального конкурса на лучшую методическую разработку, посвященного творчеству И. С. Тургенева
- Регионального конкурса сочинений-эссе «Мой Тургенев»
- Регионального конкурса иллюстраций к произведениям И. С. Тургенева
- Регионального конкурса «Любители русской словесности», посвященный 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
- Регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
- Регионального конкурса буктрейлеров и видеороликов на иностранном языке, посвящённом 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.
Владимир Агибалов, зам. руководителя департамента образования Орловской области: «Ивана Сергеевича можно изучать бесконечно, и не только в школе, и не только как писателя. Он чрезвычайно интересная личность, и с точки зрения истории литературы, и с точки зрения истории Российского Государства в принципе».
Изучить жизнь и творчество Тургенева можно было и во время мероприятия. Книги орловского издательства, выпущенные в 19 веке, расположились в одном ряду с теми, что вышли в свет к юбилею автора в 2018-м. Была представлена литература о музах классика, о том, как женщины повлияли на его судьбу. Можно было увидеть и редкие издания из фондов орловской библиотеки имени Бунина – к примеру, альбом, который впервые вышел в России в начале 20 века, он посвящен иллюстрациям произведений Ивана Сергеевича Тургенева.

Конкурс завершился, но изучать классика, иллюстрировать его произведения будет еще не одно поколение школьников.




Анна Вайсергисер
30 октября 2018 года

 


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