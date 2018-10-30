Новости версия для печати В Орле завершился фестиваль «Тургеневская осень» Школьники писали сочинения, рисовали иллюстрации к рассказам, разрабатывали проекты. Грамоты и подарки получили более 140 победителей. Награждение победителей прошло в орловском Дворце пионеров.



В рамках мероприятия были награждены победители и призёры межрегиональных и региональных конкурсов, посвящённых 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева:



- Конкурса проектных и исследовательских работ И.С. Тургенева «Тургеневу посвящается»

- Регионального конкурса на лучшую методическую разработку, посвященного творчеству И. С. Тургенева

- Регионального конкурса сочинений-эссе «Мой Тургенев»

- Регионального конкурса иллюстраций к произведениям И. С. Тургенева

- Регионального конкурса «Любители русской словесности», посвященный 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева

- Регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

- Регионального конкурса буктрейлеров и видеороликов на иностранном языке, посвящённом 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Владимир Агибалов, зам. руководителя департамента образования Орловской области: «Ивана Сергеевича можно изучать бесконечно, и не только в школе, и не только как писателя. Он чрезвычайно интересная личность, и с точки зрения истории литературы, и с точки зрения истории Российского Государства в принципе». Изучить жизнь и творчество Тургенева можно было и во время мероприятия. Книги орловского издательства, выпущенные в 19 веке, расположились в одном ряду с теми, что вышли в свет к юбилею автора в 2018-м. Была представлена литература о музах классика, о том, как женщины повлияли на его судьбу. Можно было увидеть и редкие издания из фондов орловской библиотеки имени Бунина – к примеру, альбом, который впервые вышел в России в начале 20 века, он посвящен иллюстрациям произведений Ивана Сергеевича Тургенева.



Конкурс завершился, но изучать классика, иллюстрировать его произведения будет еще не одно поколение школьников.









Анна Вайсергисер

30 октября 2018 года







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