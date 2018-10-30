Новости версия для печати «Орел – мой любимый город». Сегодня в музее Тургенева открылась выставка, приуроченная к 200-летию писателя В этом проекте приняли участие три музея – мценский, орловский краеведческий и собственно музей Тургенева, а также государственный архив Орловской области.



На выставке представлены уникальные документы, которые хранятся в фондах и выставляются крайне редко. Это виды тургеневских мест Орла и Орловской губернии, предметы усадебного крестьянского быта, документы, датируемые 17-18-19 веками, из которых мы узнаем о пребывании семьи Тургеневых в Орле и Орловской губернии, о доме, в котором родился писатель, имущественных делах Тургеневых-Лутовиновых и о многом другом. Альвина Молозева, научный сотрудник государственного объединенного литературного музея И.С.Тургенева: «Редкость из редкостей – это рукописный вольтеровский «Кандид», который, как полагают, был заказан двоюродным дедом Тургенева – Алексеем Ивановичем Лутовиновым». На открытии выступили краеведы и писатели, которые в течение многих лет занимаются исследованием жизни и творчества Тургенева. Цель выставки – показать глубинную связь классика с его малой родиной, которая всегда была для него неиссякаемым источником вдохновения.





Эва Стасюлевич

30 октября 2018 года







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