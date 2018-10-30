Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Пушкина посетителям предлагают составить рейтинг самых известных произведений Тургенева До юбилея Тургенева остается меньше двух недель. И в честь дня рождения классика в Орле продолжается череда праздничных мероприятий.



В орловской библиотеке им. Пушкина посетителям предлагают составить рейтинг самых известных произведений Тургенева. Проголосовать за любимый рассказ или роман можем любой желающий, итоги будут подведены в конце года. По словам организаторов, пока лидируют «Муму» и «Отцы и дети».



Кроме того, в библиотеке проводится выставка творческих работ «Тургеневские зарисовки». Фотографии и картины будут представлены до конца ноября. Татьяна Воробьева, заведующая отделом обслуживания ЦГБ им. А. С. Пушкина: «Здесь представлены фотографии, прикладные работы и рисунки учеников Лавровской школы. Это уже не первая их выставка. Эту выставку они посвятили творчеству Тургенева. Они ездили в Спасское, гуляли по городу, искали Тургеневские места и выполняли художественные фотографии, которые здесь представлены». А для юных посетителей, сотрудники библиотеки подготовили – буктрейлер, это короткая видеозарисовка по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» .





Татьяна Дьяконова

30 октября 2018 года







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