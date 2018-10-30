Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вопросы - без ответов. В чем были виноваты «политические заключенные», их дети не могут понять до сих пор.



- Есть такая обязанность. Сегодня орловских парней провожали на службу в Кантемировскую дивизию.



- Отцовские чувства ему не чужды. Мы продолжаем знакомить вас с жизнью нашего знаменитого земляка - Ивана Сергеевича Тургенева.



- Предновогодние хлопоты - начались. О подготовке областного центра к праздникам сегодня говорили на совещании в мэрии Орла.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

30 октября 2018 года







На главную страницу





