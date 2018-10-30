В Орле Общественный совет при службе судебных приставов предложил властям увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот

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В Орле Общественный совет при службе судебных приставов предложил властям увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сиротГород Орел в этом году получил более 115 млн. рублей на предоставление жилья детям-сиротам. 87 млн. рублей из этой суммы пойдет на исполнение судебных решений. Ситуация сложилась непростая. Очередь растет, и те, кто имеет право на льготное, т.е. бесплатное жилье, все чаще обращаются за помощью к Фемиде. Что делать - решали на Общественном совете при службе судебных приставов.
Тема предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не теряет своей актуальности вот уже несколько лет подряд. Власть изо всех сил пытается исправить ситуацию, но очередников меньше не становится, как и судебных решений. Этот вопрос на Общественном совете при управлении службы судебных приставов рассматривали первым.
Областной центр - лидер по судебным решениям, вступившим в законную силу. На сегодняшний день 227 человек этой категории имеют право на получение жилья. 128 из них отстояли свое право в суде. По мнению приставов, предложенная законом схема исполнения этих решений сегодня практически не работает.
Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела УГХ администрации г. Орла: «Сколько нам выделят денежных средств, столько мы и приобретем жилых помещений. Мы не можем тратить ни копейки своих муниципальных средств, и мы не можем отремонтировать квартиру и предоставить ее сироте – это нецелевое использование муниципальных средств».
Рассмотреть и выбрать наиболее оптимальные пути выхода из создавшейся ситуации и есть основная задача Общественного совета при службе судебных приставов.
Сергей Полохин, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Основные сложности обусловлены отсутствием - в частности, у администрации города Орла и органов местного самоуправления, на которые суд возложил обязанности предоставить жилье, - необходимого объема денежных средств на строительство или приобретение жилья. А свободного жилого фонда, который соответствует установленным нормам, поскольку не каждое жилье может быть предоставлено, его также нет».
В результате обсуждений одним из решений было рекомендовать департаментам финансов и строительства внести изменения в областной бюджет на 2019 год и увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот, а также увеличить лимиты для города Орла на эти цели.
Владимир Пукаев, председатель Общественного совета при УФССП России по Орловской области: «Наша площадка выступает с одной стороны экспертной, а с другой стороны выступает как модератор: мы собираем все службы – исполнительную, представительную, муниципальную власть, правоохранительные структуры – и пытаемся выявить проблемы, и делаем так, чтобы все службы договорились и работали в команде».
Также на Общественном совете была поднята еще одна не менее актуальная проблема - взыскание долгов по административным штрафам ГИБДД. Вместе с алиментами и кредитными долгами они входят в тройку лидеров. Как вариант предлагается оснастить специалистов службы аппаратным комплексом «Дорожный пристав», что существенно увеличит эффективность совместных рейдовых мероприятий.
Вадим Курасов, зам. председателя Общественного совета при УФССП России по Орловской области: «Мы выдвигаем свои идеи, свою точку зрения на ту или иную ситуацию, оговариваем это, доводим по направлениям. То есть, это очень полезно и нужно, я считаю».