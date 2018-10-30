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В Орле Общественный совет при службе судебных приставов предложил властям увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот

Город Орел в этом году получил более 115 млн. рублей на предоставление жилья детям-сиротам. 87 млн. рублей из этой суммы пойдет на исполнение судебных решений. Ситуация сложилась непростая. Очередь растет, и те, кто имеет право на льготное, т.е. бесплатное жилье, все чаще обращаются за помощью к Фемиде. Что делать - решали на Общественном совете при службе судебных приставов.

Тема предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не теряет своей актуальности вот уже несколько лет подряд. Власть изо всех сил пытается исправить ситуацию, но очередников меньше не становится, как и судебных решений. Этот вопрос на Общественном совете при управлении службы судебных приставов рассматривали первым.
Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела УГХ администрации г. Орла: «Сколько нам выделят денежных средств, столько мы и приобретем жилых помещений. Мы не можем тратить ни копейки своих муниципальных средств, и мы не можем отремонтировать квартиру и предоставить ее сироте – это нецелевое использование муниципальных средств».
Областной центр - лидер по судебным решениям, вступившим в законную силу. На сегодняшний день 227 человек этой категории имеют право на получение жилья. 128 из них отстояли свое право в суде. По мнению приставов, предложенная законом схема исполнения этих решений сегодня практически не работает.
Сергей Полохин, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Основные сложности обусловлены отсутствием - в частности, у администрации города Орла и органов местного самоуправления, на которые суд возложил обязанности предоставить жилье, - необходимого объема денежных средств на строительство или приобретение жилья. А свободного жилого фонда, который соответствует установленным нормам, поскольку не каждое жилье может быть предоставлено, его также нет».
Рассмотреть и выбрать наиболее оптимальные пути выхода из создавшейся ситуации и есть основная задача Общественного совета при службе судебных приставов.
Владимир Пукаев, председатель Общественного совета при УФССП России по Орловской области: «Наша площадка выступает с одной стороны экспертной, а с другой стороны выступает как модератор: мы собираем все службы – исполнительную, представительную, муниципальную власть, правоохранительные структуры – и пытаемся выявить проблемы, и делаем так, чтобы все службы договорились и работали в команде». 
В результате обсуждений одним из решений было рекомендовать департаментам финансов и строительства внести изменения в областной бюджет на 2019 год и увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот, а также увеличить лимиты для города Орла на эти цели.
Вадим Курасов, зам. председателя Общественного совета при УФССП России по Орловской области: «Мы выдвигаем свои идеи, свою точку зрения на ту или иную ситуацию, оговариваем это, доводим по направлениям. То есть, это очень полезно и нужно, я считаю». 
Также на Общественном совете была поднята еще одна не менее актуальная проблема - взыскание долгов по административным штрафам ГИБДД. Вместе с алиментами и кредитными долгами они входят в тройку лидеров. Как вариант предлагается оснастить специалистов службы аппаратным комплексом «Дорожный пристав», что существенно увеличит эффективность совместных рейдовых мероприятий.




Оксана Гранн
30 октября 2018 года

 


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