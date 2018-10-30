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Рабочее совещание в администрации Орла

Строительство парковки по адресу 7 Ноября, 45. Ремонт моста Дружбы. Взаимоотношения с перевозчиками.

Обустройство парковки по адресу 7 Ноября, 45 в последние дни активно обсуждается в социальных сетях: жильцы дома возмущены, по их мнению, часть парковочной зоны занимает общедомовую территорию.
Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Она попадает на земельный участок, приближенный к дому. В связи с этим мы приостановили работы и стали проводить проверку. Указанная парковка будет расположена исключительно на территории улично-дорожной сети и никоим образом территорию дома не затронет. Сейчас идет согласование работ в ГИБДД».
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Если мы делаем парковочный карман в непосредственной близости от дома, в котором живут люди, то, как минимум, люди этого дома должны знать, что происходит, зачем строительная техника заехала».
Дождливая погода вносит свои коррективы в ремонт дорог, однако работы на мосту Дружбы» пока идут по плану, - заверила Светлана Климова.
Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Сейчас вносятся изменения в технические условия совместно с «Орелоблэнерго», чтобы в кратчайшие сроки перенести сети. После этого начнется разборка старых и установка новых балок».
Глава администрации Орла Александр Муромский рекомендовал ускорить темпы работ, чтобы закончить ремонт первой части моста к весне.

Тема транспортного обслуживания населения вновь вызвала немало жарких дискуссий. Последние печальные события в городе заставляют внести поправки в контракт с перевозчиками.
Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Контрактом предусмотрено расторжения в одностороннем порядке за нарушение пунктов контракта. Сейчас разрабатываются конкурсные процедуры, в контракты будут внесены ограничения по дате выпуска транспортных средств, определено количество нарушений правил дорожного движения».
Александр Муромский в этом вопросе посоветовал взаимодействовать с сотрудниками ГИБДД и узнавать у них информацию о количестве и характере нарушений перевозчиками ПДД.


Юлия Опанасюк
30 октября 2018 года

 


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