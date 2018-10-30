Рабочее совещание в администрации Орла

|
|
Рабочее совещание в администрации ОрлаСтроительство парковки по адресу 7 Ноября, 45. Ремонт моста Дружбы. Взаимоотношения с перевозчиками.
Обустройство парковки по адресу 7 Ноября, 45 в последние дни активно обсуждается в социальных сетях: жильцы дома возмущены, по их мнению, часть парковочной зоны занимает общедомовую территорию.
Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Она попадает на земельный участок, приближенный к дому. В связи с этим мы приостановили работы и стали проводить проверку. Указанная парковка будет расположена исключительно на территории улично-дорожной сети и никоим образом территорию дома не затронет. Сейчас идет согласование работ в ГИБДД».
Дождливая погода вносит свои коррективы в ремонт дорог, однако работы на мосту Дружбы» пока идут по плану, - заверила Светлана Климова.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Если мы делаем парковочный карман в непосредственной близости от дома, в котором живут люди, то, как минимум, люди этого дома должны знать, что происходит, зачем строительная техника заехала».
Глава администрации Орла Александр Муромский рекомендовал ускорить темпы работ, чтобы закончить ремонт первой части моста к весне.
Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Сейчас вносятся изменения в технические условия совместно с «Орелоблэнерго», чтобы в кратчайшие сроки перенести сети. После этого начнется разборка старых и установка новых балок».
Тема транспортного обслуживания населения вновь вызвала немало жарких дискуссий. Последние печальные события в городе заставляют внести поправки в контракт с перевозчиками.
Александр Муромский в этом вопросе посоветовал взаимодействовать с сотрудниками ГИБДД и узнавать у них информацию о количестве и характере нарушений перевозчиками ПДД.
Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Контрактом предусмотрено расторжения в одностороннем порядке за нарушение пунктов контракта. Сейчас разрабатываются конкурсные процедуры, в контракты будут внесены ограничения по дате выпуска транспортных средств, определено количество нарушений правил дорожного движения».