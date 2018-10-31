Новости версия для печати Материнский капитал наличными доступен и для жителей Орловской области Об этом напоминает регионального отделение Пенсионного фонда.



На получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют право нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен, после 1 января 2018 года. Понять, полагается ли вам эта льгота, можно с помощью специального калькулятора. Он есть на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».



Также ведомство напоминает, что обращаясь за сертификатом на материнский капитал, орловчанки могут подать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты, размер которой в 2018 году составляет 9 429 рублей.





Надежда Невматулина

31 октября 2018 года







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