Новости версия для печати В Орле увековечат героизм пожарных и спасателей Депутаты горсовета поддержали инициативу установки памятника.



Скульптура, посвященная подвигам огнеборцев, появится на улице Полесской перед зданием пожарно-спасательной части №1. Высота фигуры спасателя – 180 сантиметров. И по задумке автора памятника – орловского скульптора Леонида Амелехина, спасатель будет изображен вбегающим в дверь, в руке у него будет пожарный рукав. Расходы по проектированию, производству и установке монумента будут осуществляться из средств добровольных пожертвований.





Надежда Невматулина

31 октября 2018 года







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