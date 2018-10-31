Накануне девять орловцев отправились на службу в армию

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среда
31.10.2018
22:06:55
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Накануне девять орловцев отправились на службу в армиюОтдавать долг Родине ребята будут в Наро-Фоминске, в Кантемировской дивизии.
Перед отправкой всем выдали форму, сухпаёк, рассчитанный на один день - этого хватит на дорогу до военной части. Кроме
того, ребята получили персональные электронные и банковские карты.
В день отправки в войска на сборном пункте была организована выставка оружия. Призывники прошли полный инструктаж по его применению.
Всего во время осенней призывной кампании военную форму наденут больше 500 орловских парней. Особенностью этой призывной кампании станет то, что впервые орловские призывники будут служить и в Крыму.
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