Новости версия для печати Накануне девять орловцев отправились на службу в армию Отдавать долг Родине ребята будут в Наро-Фоминске, в Кантемировской дивизии.



Перед отправкой всем выдали форму, сухпаёк, рассчитанный на один день - этого хватит на дорогу до военной части. Кроме

того, ребята получили персональные электронные и банковские карты.



В день отправки в войска на сборном пункте была организована выставка оружия. Призывники прошли полный инструктаж по его применению.



Всего во время осенней призывной кампании военную форму наденут больше 500 орловских парней. Особенностью этой призывной кампании станет то, что впервые орловские призывники будут служить и в Крыму.





Татьяна Напольских

31 октября 2018 года







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