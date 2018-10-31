Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



30 октября в Мценске в 18:30 водитель, управляя транспортным средством «Форд Фокус», двигался по ул. Тургенева и в районе д. №140 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода (в зоне его видимости). В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.





Орловское Информбюро

31 октября 2018 года







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