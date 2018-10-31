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Учебный театр «Диагональ» открыл свои двери для орловского зрителя

Первым в этом сезоне стал спектакль «Зина» по повести Достоевского «Дядюшкин сон». Необычная трактовка классического материала включила в себя исполнение одного и того же персонажа несколькими актерами.

«Зина» – спектакль, названный по имени главной героини. Именно ее линия стала первостепенной в сценическом варианте повести. Все действия разворачивается вокруг ее судьбы, которая решается здесь и сейчас. Мать Зинаиды задумала выдать дочь замуж за престарелого князя и на протяжении всего спектакля пытается добиться своей цели.
Ольга Князева, профессор кафедры режиссуры мастерства актера ОГИК: «Мы очень много работали над текстами, и мы старались понять и усвоить, что такое Достоевский, что такое эта эпоха, что такое стилистика этой эпохи, что такое язык этой эпохи. И это было довольно таки сложно, этому было уделено много времени, а насколько удачно получилось, это будут уже судить зрители». 
Главными артистами учебного театра являются студенты кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИК. В этом спектакле перед ними стояла сложная задача. Сразу несколько актрис исполняли одну и туже роль, поочередно появляясь в драматическом действии.
Наталья Крючкова, директор «Театра Диагональ»: «Мы делаем учебные спектакли, самые разные - детские, взрослые, по классическим текстам, пластические спектакли. И к нам приходит и городской зритель, и люди творческие». 
Театральный сезон начался с драмы, но впереди публику ожидает изобилие спектаклей разных жанров и направлений. Подробную афишу можно посмотреть на сайте института.


Всеволод Трифонов
31 октября 2018 года

 


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