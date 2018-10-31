Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
31.10.2018
22:06:19
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Москве на Остоженке откроется дом-музей Ивана Тургенева

Открытие запланировано на 10 ноября.

Об этом было сообщено на заседании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. В мероприятии приняли участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщает информационный портал Орловской области.

Как рассказал руководитель департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский, дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке (филиал Государственного музея А. С. Пушкина) откроется после пятилетней реставрации. Запланировано также и открытие первого в Москве памятника писателю. По словам Александра Кибовского, памятник, изготовленный народным художником РФ Сергеем Казанцевым, изображает Тургенева молодым - в том возрасте, когда писатель жил в Москве. Кроме того, позже планируется установить и бронзовую скульптуру Муму.

На заседании оргкомитета о юбилейных мероприятиях на родине писателя рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В частности, 9 ноября в Орловской области пройдет акция «Цветы Тургеневу», откроется обновленная экспозиция музея Тургенева, начнет работу Всероссийская художественная выставка «Образ Родины».

Мероприятия, посвященные 200-летию Тургенева пройдут на только в Орле и столице.Главным инфраструктурным проектом Тульской области стало комплексное восстановление родового гнезда Тургеневых, расположенного в Чернском районе.

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой подчеркнул мировую значимость события и роль Ивана Тургенева в популяризации русской культуры за рубежом: «Юбилей Тургенева включен в «Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества». Следует помнить, что именно Тургенев ввел русскую литературу в мировую. Благодаря его активной позиции мир узнал русских писателей».

Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова сообщила, что ведомство запланировало целый ряд мероприятий в разных странах мира, посвященных 200-летию со дня рождения писателя. Они пройдут в рамках международного проекта Минкультуры России «Русские сезоны».


Орловское Информбюро
31 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта