Новости версия для печати В Москве на Остоженке откроется дом-музей Ивана Тургенева Открытие запланировано на 10 ноября.



Об этом было сообщено на заседании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. В мероприятии приняли участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщает информационный портал Орловской области.



Как рассказал руководитель департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский, дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке (филиал Государственного музея А. С. Пушкина) откроется после пятилетней реставрации. Запланировано также и открытие первого в Москве памятника писателю. По словам Александра Кибовского, памятник, изготовленный народным художником РФ Сергеем Казанцевым, изображает Тургенева молодым - в том возрасте, когда писатель жил в Москве. Кроме того, позже планируется установить и бронзовую скульптуру Муму.



На заседании оргкомитета о юбилейных мероприятиях на родине писателя рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В частности, 9 ноября в Орловской области пройдет акция «Цветы Тургеневу», откроется обновленная экспозиция музея Тургенева, начнет работу Всероссийская художественная выставка «Образ Родины».



Мероприятия, посвященные 200-летию Тургенева пройдут на только в Орле и столице.Главным инфраструктурным проектом Тульской области стало комплексное восстановление родового гнезда Тургеневых, расположенного в Чернском районе.



Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой подчеркнул мировую значимость события и роль Ивана Тургенева в популяризации русской культуры за рубежом: «Юбилей Тургенева включен в «Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества». Следует помнить, что именно Тургенев ввел русскую литературу в мировую. Благодаря его активной позиции мир узнал русских писателей».



Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова сообщила, что ведомство запланировало целый ряд мероприятий в разных странах мира, посвященных 200-летию со дня рождения писателя. Они пройдут в рамках международного проекта Минкультуры России «Русские сезоны».





Орловское Информбюро

31 октября 2018 года







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