Новости версия для печати Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и Союзом художников России Подписание соглашения состоялось 30 октября в Москве.



Документ скрепили подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Союза художников России, скульптор Андрей Ковальчук.



Как сообщает информационный портал Орловской области, соглашение предполагает партнерство, направленное на создание условий для стимулирования творческой деятельности, реализацию культурно-просветительских проектов, развитие художественного пространственного решения городской среды.



Предполагается реализация совместных культурно-просветительских программ и проектов по вопросам социально-культурного и духовного воспитания граждан.



Также соглашением предусмотрено проведение мероприятий, способствующих развитию художественной культуры Орловской области, укрепляющих связи между творческими организациями.



Достигнута договоренность о проведении совместных встреч, научно-практических конференций в области изобразительного искусства, семинаров, форумов, консультаций, региональных и всероссийских художественных выставок, главной целью которых станет активное привлечение населения.



При подписании соглашения присутствовали члены Союза художников России, академики Александр Греков и Алексей Суховецкий, а также народный художник России Валерий Полотнов. Орловскую область представлял заслуженный художник России, почетный член РАХ Анатолий Костяников.



В ходе встречи Губернатор Орловской области Андрей Клычков наградил председателя Союза художников России Андрея Ковальчука памятной медалью «200-летие И. С. Тургенева».





Орловское Информбюро

31 октября 2018 года







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