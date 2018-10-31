Мэрия Орла: отопительный период проходит в штатном режиме

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среда
31.10.2018
22:06:32
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Мэрия Орла: отопительный период проходит в штатном режимеНа особом контроле находятся дома, в которых проходили ремонтные работы, и которые были лишены отопления в тот момент, когда вся городская система заполнялась водой.
В домах по улице Латышских стрелков, где в связи с аварийной ситуацией потребовался ремонт квартальной котельной, работы почти завершены. И на 2 ноября запланирован пробный пуск котла. В доме № 4 по улице Грановского и доме № 11 по улице Достоевского нет тепла из-за несвоевременной обработки стояков. В ближайшее время ситуация разрешится. А дом №2а по улице Льва Толстого, где проводилась замена изношенных котлов, подключен к теплоносителю.
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