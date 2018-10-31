Новости версия для печати В Орле Роспотребнадзор выявил фальсификаты молочной продукции 2,6% проб молочной продукции, которые делали в лаборатории регионального Роспотребнадзора, не соответствовали нормам по микробиологическим и химическим показателям.



Всего было исследовано чуть более тысячи образцов. При этом больше 4% оказалось фальсификатом. В структуре фальсифицированной молочной продукции жирами растительного происхождения наибольший удельный вес занимают масло сливочное и сыр, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.



По фактам выявления молока и молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза, в отношении хозсубъектов, реализующих данную продукция, поставщиков продукции приняты меры административного воздействия. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 454,5 тыс. рублей, разработаны программы мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью, из оборота изъято 29 партий молока и молочной продукции объемом 85 кг.





Татьяна Напольских

31 октября 2018 года







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