В Орле Роспотребнадзор выявил фальсификаты молочной продукции

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среда
31.10.2018
22:06:29
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В Орле Роспотребнадзор выявил фальсификаты молочной продукции2,6% проб молочной продукции, которые делали в лаборатории регионального Роспотребнадзора, не соответствовали нормам по микробиологическим и химическим показателям.
Всего было исследовано чуть более тысячи образцов. При этом больше 4% оказалось фальсификатом. В структуре фальсифицированной молочной продукции жирами растительного происхождения наибольший удельный вес занимают масло сливочное и сыр, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.
По фактам выявления молока и молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза, в отношении хозсубъектов, реализующих данную продукция, поставщиков продукции приняты меры административного воздействия. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 454,5 тыс. рублей, разработаны программы мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью, из оборота изъято 29 партий молока и молочной продукции объемом 85 кг.
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