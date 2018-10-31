Новости версия для печати В Орле произошла авария на теплотрассе Авария произошла в Заводском районе города.



Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в доме № 61 по переулку Шпагатному в Орле произошел порыв двух труб. В зону отключения попали ряд улиц Заводского района г. Орла (ул. Комсомольская, пер. Ботанический, пер. Карачевский, переулок Шпагатный), всего 13 жилых домов разной этажности с населением около 2000 человек, 2 детских сада.



В результате нарушения отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение. Производится замена труб длиной в 2 метра каждая. Как сообщает МЧС, потенциально-опасных объектов и предприятий с непрерывным циклом производства в зоне отключения нет.



В район происшествия направлены силы и средства всех служб и ведомств. Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы администрации города Орла, ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области. На месте работают восстановительные бригады ООО «Газпром тепло энерго» Орел (12 человек, 6 единиц техники).



Планируемое время ликвидации последствий аварии в 17:30.





Вести-Орёл

31 октября 2018 года







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