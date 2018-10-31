В Орле произошла авария на теплотрассе

|
среда
31.10.2018
22:06:22
|
|
В Орле произошла авария на теплотрассеАвария произошла в Заводском районе города.
Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в доме № 61 по переулку Шпагатному в Орле произошел порыв двух труб. В зону отключения попали ряд улиц Заводского района г. Орла (ул. Комсомольская, пер. Ботанический, пер. Карачевский, переулок Шпагатный), всего 13 жилых домов разной этажности с населением около 2000 человек, 2 детских сада.
В результате нарушения отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение. Производится замена труб длиной в 2 метра каждая. Как сообщает МЧС, потенциально-опасных объектов и предприятий с непрерывным циклом производства в зоне отключения нет.
В район происшествия направлены силы и средства всех служб и ведомств. Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы администрации города Орла, ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области. На месте работают восстановительные бригады ООО «Газпром тепло энерго» Орел (12 человек, 6 единиц техники).
Планируемое время ликвидации последствий аварии в 17:30.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта