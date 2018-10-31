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В Орле вручили паспорта РФ в торжественной обстановке

Торжественное вручение главного документа гражданина страны было приуроченное ко Дню народного единства.

Клятву быть верными Родине и её жителям, защищать свободу и независимость государства, уважать её культуру, историю и традиции дали все участники мероприятия - и орловцы, кому только исполнилось 14, и бывшие иностранцы, переехавшие жить в Орёл.

Всего российские паспорта в этот день получили 23 человека. А с начала 2018 года областное управление по вопросам миграции вынесло больше 1250 решений по гражданству. Половина из вновь прибывших обрели Родину благодаря программе переселения соотечественников.

Такое событие как вручение паспортов, да ещё и в канун Дня народного единства, не могло не стать праздничным. Поэтому с долгожданным событием новых граждан России поздравили и главные лица Орловской области, и артисты городского центра культуры.




Антон Киселёв
31 октября 2018 года

 


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