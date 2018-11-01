Новости версия для печати В Орле началась подготовка к новогодним праздникам Об этом сообщает сайт городской администрации.



Глава администрации Орла Александр Муромский ждет от своих заместителей предложений по подготовке города к новогодним праздникам. Особое внимание, по мнению градоначальника, стоит уделить магазинам, кафе и другим предприятий, которые находятся на центральных улицах областного центра. На основе собранных предложений будет разработана общая концепция украшения города, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

1 ноября 2018 года







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