Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» возьмет шефство над могилой писателя в Санкт-Петербурге

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четверг
1.11.2018
9:36:01
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Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» возьмет шефство над могилой писателя в Санкт-ПетербургеОб этом на заседании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения писателя сообщил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.
Похоронен Иван Сергеевич Тургенев на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Недавно ее посетили активисты Российского военно-исторического общества.
Как пояснил Владислав Кононов, исходя из недавней инициативы департамента музеев Минкультуры по уходу за могилами выдающихся деятелей культуры, предлагается закрепить на постоянной основе шефство над могилой Ивана Сергеевича за музеем Спасское-Лутовиново.
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