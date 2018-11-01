Новости версия для печати Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» возьмет шефство над могилой писателя в Санкт-Петербурге Об этом на заседании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения писателя сообщил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.



Похоронен Иван Сергеевич Тургенев на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Недавно ее посетили активисты Российского военно-исторического общества.



Как пояснил Владислав Кононов, исходя из недавней инициативы департамента музеев Минкультуры по уходу за могилами выдающихся деятелей культуры, предлагается закрепить на постоянной основе шефство над могилой Ивана Сергеевича за музеем Спасское-Лутовиново.





Орловское Информбюро

1 ноября 2018 года







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