Новости версия для печати Сегодня в Орле открылась одиннадцатая научно-практическая конференция, посвященная 100-летию государственной архивной службы России Конференция собрала орловских историков, краеведов, архивистов, сотрудников библиотек и музеев. В числе участников также были сотрудники Государственного архива Брянской области.



Обсуждались вопросы развития архивной службы области, значения документальных источников, доступа к архивным документам. На сегодняшний день на хранении в архиве Орловской области находится около полутора миллионов дел на бумажной основе. Самый ранний документ датирован 1614 годом. В рамках конференции начала работать выставка с «говорящим названием» - «История длиною в век».





Татьяна Напольских

31 октября 2018 года







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