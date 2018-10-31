Новости версия для печати МЧС: теплоснабжение в Заводском районе города Орла восстановлено В Орле ликвидированы последствия аварии на теплотрассе.



Порыв двух труб произошел в Заводском районе города Орла в переулке Шпагатном.

В зону отключения попали 13 жилых домов разной этажности с населением около 2000 человек, два детских сада.



В результате нарушения было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение. Была произведена замена труб длиной 2 метра каждая. В 16:10 была возобновлена подача горячей воды и теплоснабжения по штатной схеме, сообщает сайт регионального МЧС.





Орловское Информбюро

31 октября 2018 года







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