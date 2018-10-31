Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Остановка - по требованию недовольных горожан. Сегодня глава администрации Орла объехал город. Маршрут составлен - по жалобам жителей.



- И права, и обязанности. Сегодня 23 человека получили паспорта гражданина РФ.



- Не вся молочная продукция одинаково полезна.



- История длиною в век. Сегодня в Орле начала работать научно-практическая конференция, посвященная 100-летию архива.



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Вести-Орёл

31 октября 2018 года







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