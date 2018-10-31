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Сегодня глава администрации Орла объехал город

Маршрут составлен - по жалобам жителей.

Все больше горожане включаются в обсуждение городских проблем, все чаще на больные точки указывают с помощью социальных сетей. Вот и на этот раз поводом для очередного объезда города стали обращения жителей.

Улица Сурена-Шаумяна: дорожное полотно отремонтировано, но от тротуара осталась лишь память. Участок в 150 метров вызывает массу нареканий.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы видим, люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обходить лужи».
Градоначальник напомнил подчиненным, что при составлении ПСД на ремонт улично-дорожной сети в нее должны входить тротуары. Как заверил начальник управления городского хозяйства Николай Ванифатов, этот участок включен в список объектов на 2019 год.

Жалуются жители и на то, что с одной стороны по улице Зои Космодемьянской и практически до площади Жукова нет тротуаров. Там же, где он все еще есть, нужно быть предельно внимательным - пешеходный маршрут не самый безопасный, здесь полно сюрпризов в виде ям. После осмотра вердикт - засыпать, а в следующем году капитально отремонтировать. Тут же «картина маслом» - овраг, в народе именуемый «Чертов ров», все больше напоминает свалку.

Заехали посмотреть и как отремонтировали Литературный сквер. Его уже приняли, к работе подрядчика претензий нет. В этом году действовали по схеме «Сначала парки, потом деньги».

Перечень объектов, которые должны попасть в программу на следующий год, уже формируется. В него точно войдет Городской и Детский парки и третья очередь бульвара Победы.




Анна Вайсергисер
31 октября 2018 года

 


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