Новости версия для печати Сегодня в России отмечается День судебного пристава Поздравление Правительства Орловской области



Уважаемые сотрудники и ветераны

Федеральной службы судебных приставов!



Поздравляем с профессиональным праздником!



Вы избрали сложный и ответственный профессиональный путь, сделав служение закону и правосудию смыслом своей жизни. Эта работа требует принципиальности, стойкости, полной самоотдачи.



Судебные приставы Орловщины честно и ответственно стоят на защите прав сограждан, обеспечивают законодательно установленные отчисления в бюджет, гарантируют стабильность судопроизводства, доблестно справляясь с возрастающей нагрузкой.



Институтом выработана эффективная система межведомственного взаимодействия. Кроме того, вы всегда можете рассчитывать на поддержку Правительства области.



Дорогие друзья!

Примите искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, верность профессиональным и гуманистическим идеалам.



Уверены, что и в дальнейшем ваша служба будет ассоциироваться с глубокой порядочностью, верностью догу.

Крепкого вам здоровья, процветания, мира, всего самого доброго!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

1 ноября 2018 года







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