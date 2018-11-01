Сегодня в России отмечается День судебного пристава

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четверг
1.11.2018
19:04:52
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Сегодня в России отмечается День судебного приставаПоздравление Правительства Орловской области
Уважаемые сотрудники и ветераны
Федеральной службы судебных приставов!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Вы избрали сложный и ответственный профессиональный путь, сделав служение закону и правосудию смыслом своей жизни. Эта работа требует принципиальности, стойкости, полной самоотдачи.
Судебные приставы Орловщины честно и ответственно стоят на защите прав сограждан, обеспечивают законодательно установленные отчисления в бюджет, гарантируют стабильность судопроизводства, доблестно справляясь с возрастающей нагрузкой.
Институтом выработана эффективная система межведомственного взаимодействия. Кроме того, вы всегда можете рассчитывать на поддержку Правительства области.
Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, верность профессиональным и гуманистическим идеалам.
Уверены, что и в дальнейшем ваша служба будет ассоциироваться с глубокой порядочностью, верностью догу.
Крепкого вам здоровья, процветания, мира, всего самого доброго!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
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