Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Тульская дорожная трагедия напрямую затронула нашу область. Сегодня в ДТП пострадали ливенские рабочие.



- По загородным маршрутам - вместе с ГИБДД. Госавтоинспекторы проводят тотальные рейды. На "острие внимания" пригородные перевозки пассажиров.



- Экскурсия по мусоркам. Решать экологические проблемы взялись совместно активисты ОНФ и "Зеленого Патруля"



- История орловской земли - в фотографиях и документах. В Орловском архиве есть документы начала 17-го века.



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Вести-Орёл

1 ноября 2018 года







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