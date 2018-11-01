Новости версия для печати Сегодня ранним утром в страшном ДТП на территории Тульской области пострадали жители Орловщины В аварию попали рабочие из города Ливны.



Автобус «Форд-Транзит», перевозивший вахтенную смену, сошел с дороги и опрокинулся на 274-м километре трассы «Дон». Погибших и пострадавших из салона машины спасателям пришлось вызволять при помощи гидравлического инструмента. Жертвами аварии стали двое пассажиров, в больницы попали шестеро. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением.





Иван Суверин

1 ноября 2018 года







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