Новости версия для печати 28 Февраля 2019 года исполнится 25 лет общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска» В нашей стране не так много культурно-просветительских организаций, имеющих столь впечатляющую, по нынешним временам, жизнестойкость, столь масштабный охват культурно-исторической тематики, издательских, просветительских мемориальных проектов, давно по своей значимости и «географии» вышедших за пределы Тюменского края.



Главный издательский проект фонда «Возрождение Тобольска» - историко-культурологический, художественно-¬просветительский альманах «Тобольск и вся Сибирь». Альманах посвящён великой исторической эпопее освоения и преобразования Урала, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время этот монументальный проект насчитывает уже тридцать выпусков.



Другой издательский проект фонда «Возрождение Тобольска» - Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь». В книжной серии Библиотеки альманаха уже изданы произведения выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, замечательного русского поэта, прозаика, историка, географа, путешественника, архивиста, этнографа Сергея Николаевича Маркова; малоизвестного ныне, но удивительного по своей масштабности и лиричности поэта из Тобольска, творившего в XIX в. Евгения Милькеева; «короля сибирских писателей» Антона Сорокина; современных писателей Бориса Василевского, Сергея Заплавного, Михаила Трофимова, известных читателям произведениями, посвящённых Сибири; и, конечно же, классика русской литературы с мировым именем Валентина Григорьевича Распутина, давшего название альманаху «Тобольск и вся Сибирь». Жемчужиной этой серии стала Антология сибирской поэзии «Слово о Матери», готовится к печати сборник современного писателя Михаила Тарковского.



Одна из идей фонда «Возрождение Тобольска» - книжная серия «Сибирский художественный музей». Её задача - не только показать современникам огромный пласт сибирского изобразительного искусства в контексте общероссийского, но и сохранить его для потомков.



Издания Фонда - общепризнанные шедевры книжного искусства, отмеченные основными наградами Академии художеств России, Ассоциации книгоиздателей России, различных международных и всероссийских ярмарок.



Особо следует отметить и переиздание трудов великого зодчего, летописца и мыслителя Семёна Ульяновича Ремезова, «Атласа иррегулярных казачьих войск»; цельногравированные книги «Возвращение Тобольска» писателя Валентина Распутина и художника Нины Казимовой, «20 имён Тобольской истории»; книги авторов, пишущих для детей, фотоальбомы.



Фонд «Возрождение Тобольска» принимает участие в установке памятников и памятных досок. В 90-е годы были открыты памятные доски Дмитрию Ивановичу Менделееву, Александру Александровичу Алябьеву, Семёну Ульяновичу Ремезову и царской семье... К 425-летию Тобольска в городе появилась мемориальная доска в честь первого сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина. Все эти мемориальные доски изготовлены выдающимися скульпторами Геннадием Провоторовым, Александром Баклановым. При активном участии фонда появились памятники Петру Павловичу Ершову – автору знаменитого «Конька-Горбунка», Фёдору Михайловичу Достоевскому, выдающемуся композитору, герою Отечественной войны 1812 года Александру Алябьеву.



Проектом фонда является и ландшафтный парк «Ермаково поле», который сам по себе представляет яркий пример деятельности благотворительной организации по спасению уникальных природных зон Тюменского края.



В 2013 году по инициативе фонда «Возрождение Тобольска» была учреждена Всероссийская премия имени Фёдора Конюхова. Эта премия и одноимённая медаль вручается за достижения в различных областях нашей жизни и за проявление героизма, мужества и силы духа. Премия ежегодно вручается в Тобольске в день основания фонда 27 февраля.



Успешно реализованной инициативой фонда «Возрождение Тобольска» можно назвать и чтецкий марафон, посвященный бессмертной сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок». Марафон прошел 1 июня 2014 года. Именно после этого все услышали о подобных чтецких марафонах, посвященных Пушкину, Бунину, Толстому...



Особо необходимо сказать об издании фондом «Возрождение Тобольска» «Евангелия Достоевского». Подготовка к изданию «Евангелия Достоевского» заняла несколько лет. Это факсимильное издание «Евангелия» 1823 года издания, которое жена декабриста Наталья Фонвизина вручила Достоевскому в пересыльной тюрьме города Тобольска. Эту книгу Достоевский пронёс не только через тюрьмы и каторгу, но и через всю свою жизнь.



Мероприятия по случаю 25-летия фонда «Возрождение Тобольска» будут проходить с декабря 2018 года по март 2019 года.



Попечительский совет фонда «Возрождение Тобольска»





Орловское Информбюро

1 ноября 2018 года







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