Новости версия для печати «Я б в полицию пошел…» Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова - вуз серьезный, и те, кто сюда приходит учиться, относятся к своему выбору очень ответственно.



Орловский юридический институт на сегодняшний день является профильным вузом по подготовке кадров для ГИБДД и органов предварительного расследования. Система подготовки специалистов постоянно совершенствуется с учетом новых реалий.

Сергей Синенко, начальник ОРЮИ МВД России им. В.В. Люкьянова, генерал-майор полиции: «За 5 лет подготовки в нашем вузе мы должны воспитать полицейского. Кроме того, что он юрист, он должен стать полицейским, то есть соответствовать тем психологическим требованиям, нравственным требованиям, которые общество предъявляет к сотруднику внутренних дел. С момента поступления и до завершения проводится поэтапная воспитательная работа. Это высокое требование, и стоит эта задача на высоком контроле». С момента поступления времени на раскачку у ребят не будет. С первых же дней обучения в институте они уже числятся сотрудниками полиции в должности курсанта. Поэтому и требования к абитуриентам предъявляются высокие - как в знаниях, так и в физической подготовке.



Конкурс в Орловский юридический традиционно высокий, но абитуриентов это не пугает. Условия набора такие же, как в прошлом году.





Оксана Гранн

1 ноября 2018 года







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