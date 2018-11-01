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«Я б в полицию пошел…»

Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова - вуз серьезный, и те, кто сюда приходит учиться, относятся к своему выбору очень ответственно.

Орловский юридический институт на сегодняшний день является профильным вузом по подготовке кадров для ГИБДД и органов предварительного расследования. Система подготовки специалистов постоянно совершенствуется с учетом новых реалий.
Сергей Синенко, начальник ОРЮИ МВД России им. В.В. Люкьянова, генерал-майор полиции: «За 5 лет подготовки в нашем вузе мы должны воспитать полицейского. Кроме того, что он юрист, он должен стать полицейским, то есть соответствовать тем психологическим требованиям, нравственным требованиям, которые общество предъявляет к сотруднику внутренних дел. С момента поступления и до завершения проводится поэтапная воспитательная работа. Это высокое требование, и стоит эта задача на высоком контроле».
С момента поступления времени на раскачку у ребят не будет. С первых же дней обучения в институте они уже числятся сотрудниками полиции в должности курсанта. Поэтому и требования к абитуриентам предъявляются высокие - как в знаниях, так и в физической подготовке.

Конкурс в Орловский юридический традиционно высокий, но абитуриентов это не пугает. Условия набора такие же, как в прошлом году.


Оксана Гранн
1 ноября 2018 года

 


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