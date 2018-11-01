Новости версия для печати 6 ноября в Орловском Академическом театре им. Тургенева состоится премьера спектакля «Безмолвие» Это режиссерский дебют актера Антона Карташова.



Пьеса написана по мотивам произведения Тургенева «Муму» и приурочена к 200-летнему юбилею классика.

Сейчас на малой сцене театра идут последние репетиции. Зрители увидят знакомых с детства персонажей - дворника Герасима, Барыню и других. Но это не калька с литературного произведения. Пьесу написал исполнитель главной роли и режиссер-постановщик спектакля Антон Карташов. Антон Карташов, режиссер-постановщик спектакля «Безмолвие»: «Это сон о крохотном счастье. Само произведение Тургенева, повесть «Муму», по которой сделана инсценировка, все-таки мне кажется драматичной, а хотелось бы больше ощущений передать. Поэтому, на мой взгляд, по своим детским ощущениям, которые я старался вложить в этот спектакль, жанр - именно «сон о крохотном счастье» - наиболее подходящий». Спектакль - это скорее образы, символы и впечатления. Хотя здесь будут традиционные для театра действо и текст. Постановка рассчитана на детей и подростков, но, наверняка, будет интересна широкому кругу зрителей. Премьера спектакля «Безмолвие» пройдет 6 и 7 ноября.





Эва Стасюлевич

1 ноября 2018 года







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