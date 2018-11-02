Новости версия для печати В Орловской области выберут лучшее общественное формирование правоохранительной направленности и лучшего народного дружинника Определить лучших поможет ежегодный областной конкурс. Он проводится по итогам деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (ОФПН) и народных дружинников в 2018 году.



Участниками конкурса могут стать ОФПН и народные дружинники, осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области. Подробности конкурса можно узнать на информационном портале Орловской области.



По итогам конкурса победителям в каждой номинации будут вручены Почетные грамоты губернатора Орловской области. Занявшим второе и третье места вручат благодарности губернатора.





Орловское Информбюро

2 ноября 2018 года







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