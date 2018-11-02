Новости версия для печати В ближайшее время в Ливенскую ЦРБ будет поставлен рентгенодиагностический подвижной кабинет Передвижной медицинский комплекс, выполненный на базе автомобиля КАМАЗ-4308, приобретен за счет федеральных средств.



Также в настоящее время проводится закупка цифровых флюорографов для орловских поликлиник № 1 и № 3. Кроме того, планируется приобрести передвижной медицинский комплекс в Новосильскую ЦРБ, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

2 ноября 2018 года







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