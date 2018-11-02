Новости версия для печати В Орловской области волонтеры-медики провели акцию «Добро в село» Чистота - залог здоровья. Причем, чистота должна соблюдаться не только в стенах медучреждения, но и за его пределами.



Волонтёры, только прибыв на место, взялись за грабли. На территории ФАПа села Черемошны Мценского района слишком много опавшей листвы. Но способны ребята не только на уборку.

Алексей Белоусов, волонтер-медик, студент медицинского института ОГУ им. И.С.Тургенева:«В рамках акции мы проводим профилактические беседы с населением. В частности, рассказываем о профилактике сердечнососудистых заболеваний, беседуем с населением по поводу инсультов, инфарктов, артериальной гипертензии». Если пришли пациенты - им ребята смерят давление и пульс, если работают с мобильной бригадой терапевтов и кардиологов - могут и проконсультировать по каким-либо вопросам. Но сегодня обошлось без этого, и все силы волонтёры отдали на то, чтобы преобразить само здание фельдшерско-акушерского пункта.

Наталья Шлякова, волонтер-медик, студент медицинского института ОГУ им. И.С.Тургенева: «Где-то ФАПы обеспечены материально, а где-то требуется и наша помощь. Всё зависит от того, что мы перед собой видим. Мы ставим себе задачи на месте. Где-то нужно помочь, где-то что-то подкрасить и так далее». Физический труд облагораживает, а если появится возможность набраться еще и профессионального опыта, то совсем хорошо - именно так ребята описали своё желание присоединиться к акции «Добро в село».



Причем главврач Мценской ЦРБ, не стесняясь, признал, что ФАПы, куда приехали волонтеры, в помощи нуждаются больше остальных.

Владимир Швец, главный врач БУЗ ОО "Мценская ЦРБ": «У нас 29 ФАПов, все удалось сохранить. 8 ФАПов мы до позапрошлого года отремонтировали. В планах у нас строительство 4-х ФАПов - замена старых на новые, модульные. И на следующий год в планах приобретение передвижного ФАПа». Всего же за 45 дней акции «Добро в село» орловские медики-волонтёры привели в порядок 16 ФАПов в девяти районах. Мценским районом акция в нашем регионе и завершится. Правда, возможно, ненадолго. И её участникам, и кураторам идея настолько понравилась, что они задумались о региональном перевоплощении проекта.

Иван Залогин, член правительства Орловской области, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Ребята делятся предложениями, они с радостью знакомятся с системой здравоохранения, видят, в каких условиях работают фельдшеры, медики. Я думаю, мы будем ежегодно её повторять, возможно, модифицировать». Всего в нашем регионе за полтора месяца в акции поучаствовали почти две сотни медиков-волонтеров. Старшие коллеги, говоря об их работе, отметили, что будущее у орловской медицины весьма перспективное.









Антон Киселёв

1 ноября 2018 года







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