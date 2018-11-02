Новости версия для печати Сегодня более 20 орловских школьников получили первый взрослый документ - паспорт Мероприятие прошло в торжественной обстановке.



Главный документ юным орловцам вручил первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член Совета Федерации от Орловской области - Василий Иконников. Также в церемонии приняли участие и другие почетные гости. Они поздравили школьников с важным событием и призвали любить свою Родину и помнить об ответственности перед страной.





Татьяна Напольских

1 ноября 2018 года







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