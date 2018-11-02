За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП

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пятница
2.11.2018
15:20:15
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТПИз них два ДТП с пострадавшим, в результате два человека получили телесные повреждения.
1 ноября в 10:50 троллейбус ЗИУ-682 (бортовой номер № 1149) следовал по ул. Московское шоссе, в районе д. 38 по ул. Московское шоссе при резком торможении произошло падение пассажира в салоне троллейбуса. В результате ДТП женщина-пассажир получила телесные повреждения, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Семашко, где после осмотра отпущена.
1 ноября в 19 часов водитель, управляя «ВАЗ-2112», следовал по автодороге Орел-Ефремов, в районе 13 километра произошло столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра ему было назначено амбулаторное лечение.
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