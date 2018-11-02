Новости версия для печати По болховским дорогам проехал «Губернаторский контроль» Проверка ремонта дворов и общественных территорий находится под контролем не только заказчиков работ, но также жителей и активистов проекта «Губернаторский контроль». Их маршрут пролегал по Болхову.



В этом году на благоустройство города Болхова и Болховского района было выделено более 20 млн рублей. Отремонтирован участок дороги Болхов-Ягодное-Близненские Дворы протяженностью 5 километров.



Проверка качества ремонта дворовых территорий не вызвала нареканий со стороны членов рабочей группы «Губернаторского контроля». Жильцы домов подтвердили, что работы выполнены качественно и в срок.



Еще одним объектом стал Синицин мост. Ремонт земляного моста протяженностью 65 метров и стоимостью 4,8 млн рублей выполняет «Трансстрой». Работы по ремонту моста организация обязуется завершить в течение недели.





Татьяна Напольских

2 ноября 2018 года







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