Новости версия для печати Сегодня судебные приставы получали поздравления в связи с профессиональным праздником Институт судебных приставов существует фактически столько же, сколько и судебная система страны. Как и много лет назад, задача у службы одна - обеспечить исполнение решений Фемиды.



В этом году в Орловской области на каждого сотрудника приходилось более тысячи исполнительных производств. За 9 месяцев орловские приставы уже взыскали с должников свыше полутора миллиардов рублей.



За успехи в работе, безукоризненное выполнение своих служебных обязанностей и в честь профессионального праздника лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, почетных грамот и благодарностей.





Оксана Гранн

2 ноября 2018 года







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