Сегодня судебные приставы получали поздравления в связи с профессиональным праздником

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пятница
2.11.2018
20:26:33
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Сегодня судебные приставы получали поздравления в связи с профессиональным праздникомИнститут судебных приставов существует фактически столько же, сколько и судебная система страны. Как и много лет назад, задача у службы одна - обеспечить исполнение решений Фемиды.
В этом году в Орловской области на каждого сотрудника приходилось более тысячи исполнительных производств. За 9 месяцев орловские приставы уже взыскали с должников свыше полутора миллиардов рублей.
За успехи в работе, безукоризненное выполнение своих служебных обязанностей и в честь профессионального праздника лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, почетных грамот и благодарностей.
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