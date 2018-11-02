Новости версия для печати Орловцы написали этнографический диктант Писали диктант в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева.



В Орловской области в акции «Большой этнографический диктант»

приняли участие около 300 человек, сообщает информационный портал региона.



Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта, например, в Орловской области в диктанте присутствовали вопросы об Иване Сергеевиче Тургеневе.



На написание диктанта у участников было 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.



Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте http://miretno.ru/ 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов состоится 12 декабря 2018 года.





Орловское Информбюро

2 ноября 2018 года







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