Новости версия для печати

В Нарышкино стартовали мероприятия, посвящённые 150-летию посёлка

В середине 19-го столетия Александр Алексеевич Нарышкин был одним из немногих землевладельцев, кто пошёл навстречу железнодорожной администрации и разрешил прокладывать дорогу через своё имение. В его честь была названа станция, выросшая сегодня до крупного посёлка.

Открытие памятника Александру Алексеевичу Нарышкину - стороннику прогресса, кавалеру всех российских орденов, настоящему русскому воину и честному чиновнику - вызвало даже международный резонанс - приехали гости из Болгарии.

Сдержанный и строгий бюст украсил площадь перед кинотеатром на улице Ленина, которая станет одной из ключевых площадок празднования юбилея посёлка в ближайшее воскресенье.