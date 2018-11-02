В Нарышкино стартовали мероприятия, посвящённые 150-летию посёлка

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пятница
2.11.2018
20:26:30
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В Нарышкино стартовали мероприятия, посвящённые 150-летию посёлкаВ центре населённого пункта официально открыт памятник государственному деятелю Александру Нарышкину, чьё имя полтора века назад было присвоено станции Орловско-Витебской железной дороги.
В середине 19-го столетия Александр Алексеевич Нарышкин был одним из немногих землевладельцев, кто пошёл навстречу железнодорожной администрации и разрешил прокладывать дорогу через своё имение. В его честь была названа станция, выросшая сегодня до крупного посёлка.
Открытие памятника Александру Алексеевичу Нарышкину - стороннику прогресса, кавалеру всех российских орденов, настоящему русскому воину и честному чиновнику - вызвало даже международный резонанс - приехали гости из Болгарии.
Сдержанный и строгий бюст украсил площадь перед кинотеатром на улице Ленина, которая станет одной из ключевых площадок празднования юбилея посёлка в ближайшее воскресенье.
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