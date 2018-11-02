Новости версия для печати В болховском Доме культуры дали первый концерт после ремонта Работы проводили в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».



Во время ремонта обновили фасад здания, но основные средства направили на приобретение звукового и светового сценического оборудования. Подобные перемены в этом году пришли в 15 домов культуры в 12 районах Орловской области.





Татьяна Напольских

2 ноября 2018 года







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