Новости версия для печати Партнер в бизнесе: зачем он нужен, и как его найти? Орловская торгово-промышленная палата решила помочь в этом. И сегодня каждый представитель предпринимательского сообщества на форуме Business Insight мог посетить специальную площадку партнера. Что такое нетворкинг и как он работает?



Визитки сами себя не раздадут - решили в Орловской торгово-промышленной палате. И на своей площадке форума Business Insight организовали зону для нетворкинга. Простыми словами - это построение сети деловых связей. Светлана Ковалёва президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Я сама - из бизнеса, и думаю, что внутри региона найти себе партнера - это не менее важно, чем межрегиональные связи». Орловская ТПП сегодня насчитывает почти 200 компаний-членов. Однако помочь найти предпринимателям бизнес-пару в таком формате пробуют впервые. О том, что партнёры нужны, знает и Эмилия Тумановская. Она уже 23 года руководит сетью магазинов. Эмилия Тумановская, директор сети магазинов: «Надо было ездить по всей России. Сейчас, конечно, при помощи интернета это всё возможно. Но личное общение, общение с руководителями, обмен опытом - это дает, во-первых, силы, и ты можешь двигаться». А зачастую бизнесмены, особенно начинающие, встречаются с множеством проблем. Это и проверки, и недостаток управленческого опыта, и поиск новых клиентов. Обмен мнениями - ещё одна составляющая успеха. Вадим Тарасов, зам. губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам: «Мы бы хотели, чтобы на таких форумах предприниматели больше высказывали свое мнение и видение того, как у них осуществляется взаимодействие с контрольными, надзорными органами, какие они видят проблемы, в чем им нужно помогать в первую очередь, чтобы бизнес на территории Орловского региона был максимально комфортен». Более 70 компаний-резидентов форума предпринимателей приняли участие в интерактивной бирже контактов Орловской торгово-промышленной палаты. А работает она просто. В конверт потенциального партнёра нужно вложить визитку, записку или бизнес-план. И дело, как говорится, в шляпе. Наталия Любимова, руководитель департамента содействия инвестициям и инновациям Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «В конце всего мероприятия сюда будут подходить те люди, которым принадлежат эти конверты и забирать всю информацию с собой. Тем, кто не подойдет, мы обязательно всё передадим, встретимся». Организаторы уверены, что такой формат бизнес-общения полезен всем. Ведь найти проверенного партнера - дело не из легких.









Надежда Невматулина

2 ноября 2018 года







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