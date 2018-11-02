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Сегодня в Орле начала работу Всероссийская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Тургенева

Тема конференции: «Иван Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя».

Конференция началась с обращения от имени главы региона.  Приветствие губернатора зачитал первый заместитель главы региона Вадим Соколов. В приветствии Андрей Клычков подчеркнул, что в юбилейный год особую значимость приобретают созидательные усилия работников сферы образования и культуры: сотрудников библиотек, музеев, учителей, преподавателей вузов, краеведов, литераторов, - всех, кто посвятил себя беззаветному служению на ниве просвещения и сохранения культурного наследия. Андрей Клычков поблагодарил профессиональное сообщество за трепетное и бережное отношение к личности и творчеству Тургенева, масштабную просветительскую деятельность.  
 
На конференцию приехали более  ста тургеневедов со всей страны - из Москвы, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областей, Ставропольского края. В их числе литераторы, краеведы, ученые, работники библиотек, музеев, образовательных учреждений.
 
Как отметила директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова, это уже третье масштабное научное событие, посвященное классику, которое проводится в 2018 году на Орловщине.
 
Одно из самых интересных событий в столице, которое проходит в эти дни -  выставка «Москва и Тургенев», развернувшаяся на самых популярных бульварах города, а также путеводитель по 50-ти адресам, связанных с именем писателя.           
 
Праздничные мероприятия  подготовили не только Орловская и Московская область. К примеру, в Туле для гостей и жителей организованно более 180 развлекательных программ. В селе Тургенево Чернского района, где находится родовое имение Тургеневых, полностью отреставрировано здание музея, создана новая экспозиция с современным мультимедийным комплексом, кроме того, в июле 2018 года там был открыт памятник Ивану Сергеевичу.     
 
В свою очередь, Орел, который станет центром празднования 200-летия Тургенева,  в ноябре приглашает на торжества  литераторов, краеведов, работников библиотек и музеев, и всех кто неравнодушен к творчеству великого писателя.



Всеволод Трифонов
2 ноября 2018 года

 


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